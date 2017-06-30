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  3. 30 Haziran 2017 18:16

Ünlü oyuncu ölümden döndü

Genç oyuncu Mert Öcal, yaptığı tatil sırasında ölümden döndü.

Ünlü oyuncu ölümden döndü
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Genç oyuncu Mert Öcal, terlikleri kayınca havuz kenarındaki demirlerin üzerine düştü. Demirler, Öcal'in kalbinin ve akciğerinin üst kısmına saplandı.

Genç oyuncu Mert Öcal havuz kenarında büyük bir kaza geçirdi. Öcal giydiği parmak arası terlikle ayağı kaydı ve havuzun yanında bulunan demir parmaklıkların üzerine düştü. Demirlerden ikisi Öcal'ın gövdesine battı.

 "ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Acilen hastaneye kaldırılan oyuncu, ölümden döndüğünü söyledi. Öcal "Üzerine düştüğüm demirler, kalbimin ve akciğerimin hemen üzerine saplanmış. Doktor '2 santimle kurtulmuşsun' dedi." diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

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