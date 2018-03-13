Ünlü oyuncudan ''barıştık'' mesajı

Oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk’la barıştığının mesajını verdi.
Alper Potuk’un abisi Emrah Potuk, oyuncu Tuvana Türkay ile fotoğrafını paylaştı. 27 yaşındaki oyuncu ile Fenerbahçeli futbolcu 3 ay önce yollarını ayırmıştı.
Tuvana Türkay, Alper Potuk’un ağabeyi Emrah Potuk’la çekilen fotoğrafı instagram'ın hikaye bölümünde yayınlayarak, takipçilerine barıştıklarını ilan etmiş oldu. Tuvana2nın fotoğrafta elinde kırmızı gül bulunması dikkati çekti.