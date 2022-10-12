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Ünlü rapçi Kanye West'ten skandal hareket! Toplantıda cinsel içerikli film açtı

Ünlü rapçi Kanye West'ten skandal hareket! Toplantıda cinsel içerikli film açtı

Ünlü rapçi Kanye West, bir toplantı sırasında Adidas yöneticilerine cinsel içerikli film izlettiği anları Youtube'da paylaştı.

The Independent’ta yer alan habere göre, YouTube’da paylaşılan 30 dakikalık “LAST WEEK” başlıklı videoda rapçi Kanye West’in Adidas yöneticileriyle yaptığı bir toplantıya yer verildi.

West dışında herkesin yüzünün sansürlendiği videoda, rapçinin telefonundan yöneticilere bir video izlettiği görüldü. Yöneticilerden biri “Bu bir cinsel içerikli film mi?” diye sorunca West, “Evet” yanıtını verdi. Videodaki kişilerin rahatsız olmasına rağmen West’in izletmeyi sürdürdüğü görüldü.

West’in milyar dolarlık Yeezy markasının üretimi ve dağıtımını Adidas üstleniyor.

"BU SİZİN EN BÜYÜK KABUSUNUZ"
West’in toplantıda izlettiği cinsel içerikli filmin senaryosuyla Adidas’la markasının iş birliği arasında bir bağlantı kurduğu belirtildi. West’in “Şirketle, işle ve ortaklıkla ilgili yanış yaptınız. Bu videonun konseptinde erkek aldatıyor ve kadın da ‘Bunu en büyük kâbusun hâline getireceğim’ diyor. Bu, sizin en büyük kâbusunuz. En büyük kâbusunuz size vurmam, bu cinsel içerikli filmi izletmem, bağırmam değil. Bütün bunları yaptık” dediği duyuldu.

Adidas ve West arasında gerilim sürerken, rapçinin ‘Beyaz Hayatlar Değerlidir” tişörtüyle tepki çeken görüntüleri üzerine şirket, ortaklığın “inceleme altında” olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde attığı Yahudi karşıtı tweet’i silinen Kanye West'in, Yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı.

Etiketler kanye west cinsel içerikli film adidas
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