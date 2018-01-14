Ünlü şarkıcı misafirlerini zehirliyordu

Simge Sağın, misafirlerini zehirlediği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi: “Şömine yakmakta ısrar ettim. O akşam da lodos varmış. Evin her yeri duman oldu. Hastanelik bir durum olmadı. Sadece yoğurt yedik”

Şarkıcı Simge Sağın, önceki akşam Kadıköy’de sahne aldı. Konser öncesi basının sorularını yanıtlayan Sağın, misafirlerini zehirlediğine dair çıkan haberlere açıklık getirdi. Yeni evinde şömine olduğunu ve misafirleri gelince yakmak istediğini söyleyen şarkıcı, “O akşam da lodos varmış. Evin her yeri duman oldu.” dedi. Büyük bir sağlık sıkıntısı olmadığını da belirten Simge Sağın “Hastanelik bir durum olmadı. Sadece yoğurt yedik” diye konuştu.