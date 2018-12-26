Ünlü yıldızın yatak odasına kameralı baskından skandal görüntüler

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Los Angeles’taki malikanelerinde geride bıraktığımız gün milyon dolarlık bir partiye ev sahipliği yaptı.

Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian'ın katıldığı aile partisine ayrıca, yakın dostları Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi isimler de geldi.

Gece boyunca doyasıya eğlenen ve parti için özel olarak getirilen kar makinasının ürettiği karlarda kayan ünlü isimler büyük partinin sabahında da çam ağacının altına bırakılmış hediyeleri açtı.