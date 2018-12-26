Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Anayasa Mahkemesi'nden kritik karar: Keyfi vergiye son !
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Türkiye'deki at yarışları tehlikeye girdi ! Jokeyler yarışmama kararı aldı
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da ''hotspot'' kararını verdi
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Sadece cep telefonu değil ! Yurt dışından getirilen tüm cihazlara ek ücret
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Binali Yıldırım'dan flaş adaylık açıklaması: ''O konu benim dışımda''
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Dikkat ! 1 Ocak'tan itibaren internetten yapılacak
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Profesörden ezber bozan gergedan gribi açıklaması
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
Hulusi Akar'dan CHP'li Özel için suç duyurusu
  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 26 Aralık 2018 16:02

Ünlü yıldızın yatak odasına kameralı baskından skandal görüntüler

Kim Kardashian ve eşi Kanye West'in Noel partisinin sabahında ilginç anlar yaşandı. Kourtney Kardashian kardeşi model Kendall Jenner'ın yatak odasına daldı.

A+ A-

Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Los Angeles’taki malikanelerinde geride bıraktığımız gün milyon dolarlık bir partiye ev sahipliği yaptı.

Kendall Jenner, Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kourtney Kardashian, anneleri Kris Kardashian'ın katıldığı aile partisine ayrıca, yakın dostları Paris Hilton, Jennifer Lopez, Alex Rodriguez ve John Leggend gibi isimler de geldi.

Gece boyunca doyasıya eğlenen ve parti için özel olarak getirilen kar makinasının ürettiği karlarda kayan ünlü isimler büyük partinin sabahında da çam ağacının altına bırakılmış hediyeleri açtı.

 

baskın , yatak odası , noel , Kourtney Kardashian , parti , kanye west , Kendall Jenner , kamera
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM