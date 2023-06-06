Usta sanatçı Filiz Akın'dan kötü haber

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Türk sinemasını usta ismi Filiz Akın, hala iyileşemediğini belirtti.

Şubat 2023'te sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren Filiz Akın, sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi. İyileşme sürecinde olan Filiz Akın, hasta yatağından bir anını paylaşarak "Tüm ilaç ve tedavilere rağmen böyle değilim ama hâlâ iyileşmiş değilim ama yakındır..." ifadelerini kullandı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞTI

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Filiz Akın, geçtiğimiz yıl akciğerlerindeki rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. 3 gün yoğun bakımda kalan Akın, ardından normal odaya alınmıştı. Kısa bir süre sonra ise ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle Filiz Akın'ın boğazından parça alınmıştı. Usta oyuncunun tahlil sonuçlarının temiz çıkmıştı.

İYİ HABERİ EŞİ VERMİŞTİ

İyi haberi eşinden alan Filiz Akın, Sönmez Köksal ile birlikte çekilen bu anlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Akın, gönderisine, "Eşim benden de endişeli olunca, raporun yazılmasını beklemeden kötü huylu nodül olmadığını öğrenip geldiği günden..." ifadelerini not düşmüştü.