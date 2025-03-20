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Usta yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti

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Ünlü yapımcı, yönetmen, ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Deli Yürek, Süper Baba, Kurtlar Vadisi, Sen Anlat Karadeniz gibi birçok dizi ve film projesinde yönetmenlik koltuğunda oturan Osman Sınav hayatını kaybetti. 

Bir süredir kanserle mücadele eden Osman Sınav 69 yaşındaydı.

Kariyeri boyunca birçok unutulmaz projeye imza atan Sınav; özellikle Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi yapımlarla hafızalara kazındı.

Osman Sınav'ı geçtiğimiz aralık ayında Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Özgü Namal ve Mehmet Aslantuğ evinde ziyaret etmişti.

Ünlü yapımcı, yönetmen, ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Bakanlıktan başsağlığı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk sinema ve televizyon dünyasının usta ismi, değerli yönetmen ve yapımcı Osman Sınav’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kültür ve sanat hayatımıza kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalarda iz bırakan Osman Sınav'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi. 

Ünlü yapımcı, yönetmen, ve senarist Osman Sınav, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sınav, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Osman Sınav kimdir?

Osman Sınav, 1956 yılında Burdur’da doğdu.

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü‘nü bitiren Sınav, sanat olan ilgisinden dolayı İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsü‘nde de eğitim gördü.

Burada mezun olduktan sonra ajanslarda metin yazarı olarak çalışmaya başladı.

1984 yılında Sinegraf Film Yapım’ı kuran Sınav, reklamcılık kariyerini noktalayarak sinemaya yoğunlaşmaya başladı.

Usta yönetmen Osman Sınav hayatını kaybetti - Resim : 3

Bir Muharririn Ölümü, Hünkarın Bir Günü, Yalancı Şafak, Küçük Dünya yapımların yönetmenliğini üstlenen Sınav, 1993 yılında çektiği Süper Baba dizisi ile dikkatleri çekti.

Çektiği başarışı yapımlarla birçok ödül kazanan Osman Sınav ayrıca Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi, Sakarya-Fırat, Aşk Kırmızı, Uzun Hikaye, Deli Yürek, Pars:Kiraz Operasyonu gibi birçok dizi ve filmin yönetmenliğini üstlendi.

Etiketler osman sınav yönetmen kurtlar vadisi
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