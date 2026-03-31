Volkan Konak'ın ölüm yıl dönümünde eşinden yürek dağlayan paylaşım

Kendine has yorumu ve şiirsel sahne performansıyla gönüllerde taht kuran Volkan Konak'ın vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Geçtiğimiz yıl sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan ve vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan sanatçının eşi Selma Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri dağladı.

Birlikte çekildikleri bir kareyi paylaşan Konak, usta sanatçıya olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Canım Volkan’ım… Sensiz koskoca bir yıl geçti. Seninle olmak, bir ömre sığmayacak kadar kıymetliydi. Yokluğun hâlâ aynı ağırlıkta... Seni çok özledim."