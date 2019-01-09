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  3. 09 Ocak 2019 17:18

Wilma Elles diri diri mezara girdi

İsmail YK ile hazırladığı "Welcome to Turkey" şarkısıyla çıkış yapan Mr. Jade, yeni single'ında Niran Ünsal ile düet yapacak.

Wilma Elles diri diri mezara girdi
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İsmail YK ile hazırladığı 'Welcome to Turkey' şarkısıyla çıkış yapan Mr. Jade, yeni single’ında Niran Ünsal’la düet yaptı

Mr. Jade, 2018 yazına damga vuran o şarkının ardından yeni bir single hazırladı. Sanatçı, söz ve müziği kendisine ait 'Aşk Benim Neyime' adlı şarkıyı Niran Ünsal’la birlikte seslendirdi.



29 OCAK'TA ÇIKACAK

Şarkıcının, 'Aşk Benim Neyime' single’ı 29 Ocak’ta Musicom Prodüksiyon etiketiyle müzik marketler ve dijital platformlardaki yerini alacak.

Bolu-Abant’ta çekilen klipte Elles, senaryo gereği mezara girerek oyunculuk kariyerinde bir ilki yaşadı. Mr. Jade, yazın haraketli bir parçanın ardından şimdide slow bir şarkıyla sevenlerinin karşısına çıkıyor.

wilma elles , ismail YK , mezar
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