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Wilma Elles'ten eski eşi hakkında skandal iddialar

Wilma Elles'ten eski eşi hakkında skandal iddialar
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"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Caroline karakteriyle tanınan güzel oyuncu Wilma Elles, sosyal medya üzerinden eski eşi hakkında skandal iddialarda bulundu.

"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ünlü karakteri Caroline'i olarak tanınan Wilma Elles'in eski eşi iş insanı Kerem Göğüş'le arasında nafaka krizi çıktı. Göğüş, Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği 1500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu.

Sabah'ta yer alan habere göre; çocukları için ödediği miktarın çok fazla olduğunu, Wilma Elles'in maddi durumunun daha iyi olduğunu ileri süren Göğüş nafakanın tamamen kaldırılmasını aksi halde 4 bin TL'ye inmesini talep etti.

 İşadamı, nafakanın Euro bazında ödediğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.

Bu kararın ardından güzel oyuncu Wilma Elles sosyal medya hesabından eski eşiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi

Etiketler wilma elles itiraf eski eş skandal kriz nafaka ifşa
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