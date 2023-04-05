Yalı Çapkını'nda dikkat çeken Celal Şengör detayı

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinin izleyenler bir sahnedeki dikkat çeken Prof. Dr. Celal Şengör ayrıntısını sosyal medyada gündeme taşıdı.

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, sosyal medyada da sıklıkla gündem oluyor. Bu defa gündeme gelme konusu, dizinin dikkatli izleyenlerinden geldi. Birinci bölümde yer alan bir yemek sahnesinde yemek yiyen kişinin, Prof Dr Celal Şengör'e olan benzerliği "Olabilir mi?" sorusu ile paylaşılmaya başlandı. OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği dizi Star TV'de yayınlanıyor. Başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler yer alıyor.