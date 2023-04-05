  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Yalı Çapkını'nda dikkat çeken Celal Şengör detayı

Yalı Çapkını'nda dikkat çeken Celal Şengör detayı

Güncelleme:

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını dizisinin izleyenler bir sahnedeki dikkat çeken Prof. Dr. Celal Şengör ayrıntısını sosyal medyada gündeme taşıdı.

Sezonun en çok izlenen yapımlarından biri olan Yalı Çapkını, sosyal medyada da sıklıkla gündem oluyor. 

Bu defa gündeme gelme konusu, dizinin dikkatli izleyenlerinden geldi. 

Birinci bölümde yer alan bir yemek sahnesinde yemek yiyen kişinin, Prof Dr Celal Şengör'e olan benzerliği "Olabilir mi?" sorusu ile paylaşılmaya başlandı. 

OGM Pictures'ın yapımını üstlendiği dizi Star TV'de yayınlanıyor. Başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimler yer alıyor. 

Etiketler yalı çapkını prof. dr. celal şengör celal şengör sahne dizi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi belli oldu
MetroPOLL'ün son seçim anketinde dikkat çeken değişim
TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak
Benzin, motorin, lpg... Fiyatları alt üst eden zam!
Bakan Nebati ''çözümü' buldu: Vatandaş damak tadını değiştirsin
Erdoğan çiftinden Togg içerisinde dikkat çeken sohbet: ''Bir dakika hanım ya''
İstanbul'daki bu kiralık ev ilanı ''pes'' dedirtti
AK Parti'nin anketi sızdı: ''O isim Erdoğan'ın can simidi olabilir''
Boşanma aşamasındaki eş cinayeti: Sokak ortasında katletti!
Hayat yine parası olana güzel: Bankada parası olanlara müjde!