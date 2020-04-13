Ahmet Hakan: ''Beni affet, görevimi yapmadım, yapamadım''

Sancaktepe’de işlettiği eczanede kaptığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yiyiren 37 yaşındaki Eczacı İsmail Durmuş’un kroonavirüs tehlikesine karşı attığı tweetler ölümünün ardından gündeme gelmişti. O mesajların muhataplarından biri olan Ahmet Hakan, CNN Türk’te sunduğu Tarafsız Bölge’de eczacıların risk altında olduğundan bahsedilmesini isteyen İsmail Durmuş’un çağrısında ölümübnün ardından hem özür dileyerek hem de söz vererek cevap verdi.

Ahmet Hakan’ın “Affet beni Eczacı İsmail kardeşim” başlığıyla yazısından ilgili bölüm:

ADI: İsmail Durmuş. İstanbul Sancaktepe’de eczacılık yapıyordu. 37 yaşındaydı. Koronadan hayatını kaybetti. CNN Türk’te Tarafsız Bölge programı yapıyorum ya…

Twitter’dan bana şöyle bir mesaj atmış İsmail:

“Eczacılardan hiç bahsetmeyecek misiniz? Sağlık sektörünün neresindeyiz biz? Şu an raporlu ilaçlar direkt bizden temin ediliyor. Riskin farkında mısınız?”

Gönderdiğinde fark etmemişim bu mesajı… Ancak vefatından sonra gördüm.

Yerden göğe kadar hakkı var İsmail’in… Her şeyi ama her şeyi konuştuk, bir tek eczacılar konusunu doğru dürüst konuşmadık. Oysa konuşmalıydık. Hem de gürül gürül konuşmalıydık.

“Sağlık ordusu” diyoruz, “sağlık çalışanları” diyoruz… Bunları derken aklımıza sadece doktorlarımız, hemşirelerimiz geliyor. Oysa bu ordunun en önemli mensuplarıdır eczacılarımız… Onlar da koronaya karşı verilen savaşın tam göbeğindeler.

Affet beni İsmail… Görevimi yapmadım, yapamadım.

Ama sana söz!

Bundan sonra “ECZACILAR”, en azından benim gündemimin hep en ön sırasında yer alacaklar.