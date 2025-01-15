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Bahçeli'den çok özel telefon: Hem de 2 kez aramış

Bahçeli'den çok özel telefon: Hem de 2 kez aramış
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Gözaltına alındıktan sonra ev hapsi cezasıyla serbest bırakılan gazeteci Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini iki kez aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu açıkladı.

Gazeteci Özlem Gürses, YouTube kanalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili ifadeleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol kararı verilmişti.

YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, 21 Aralık'ta ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Yayınlarını evden sürdüren Gürses, AKP ve MHP'den çok sayıda ismin kendisine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunduğunu söyledi. T24 yazarı Ertuğrul Özkök'e açıklamalarda bulunan Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de kendisini iki kez aradığını açıkladı.

Ev hapsi kararının ardından çok sayıda isimden telefon aldığını söyleyen Gürses, “Aralarında beni çok şaşırtan insanlar vardı. MHP’den, AKP’den arayan insanlar son derece sıcak ve moralimi düzelten dayanışma mesajları verdiler” diyerek, Bahçeli'nin kendisini iki kez aradığını ve 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak hatırını sorduğunu söyledi.

Gürses, “Tabii ki onun telefonu beni çok sevindirdi. Devlet Bey sadece benim için değil, bütün gazeteciler için güzel bir şey yaptı” ifadelerini kullandı. Özkök ise, Bahçeli'nin Gürses'i aramasını, "Bazıları için şaşırtıcı olabilir ama ben şaşırmadım. Çünkü Devlet Bey’i MHP Genel Başkanı olduğundan beni en yakından takip eden gazetecilerden biriyim." sözleriyle yorumladı.

Etiketler özlem gürses Devlet Bahçeli ev hapsi gözaltı MHP
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