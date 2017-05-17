AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
AB biz beklerken o ülkeye vize muafiyeti getirdi
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
İstanbul'da 10 kilo patlayıcı bulundu !
Polis noktasına intihar saldırısı yapacaktı !
Polis noktasına intihar saldırısı yapacaktı !
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
Ege Denizi'nde büyük deprem ! Antalya'da hissedildi
'Sabancı Suikastı Davası'nda sürpriz gelişme
'Sabancı Suikastı Davası'nda sürpriz gelişme
Koza Holding'e operasyon ! Gözaltılar var
Koza Holding'e operasyon ! Gözaltılar var
Kurtulmuş krizin merkezine gitti ve toplantı yaptı
Kurtulmuş krizin merkezine gitti ve toplantı yaptı
Emekli olamayanlara da maaş bağlanıyor !
Emekli olamayanlara da maaş bağlanıyor !
  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. 17 Mayıs 2017 16:16

BBC muhabiri göğsünü elledi !

BBC muhabiri canlı yayın sırasında yanına gelen kadının göğsünü elleyerek uzaklaştırdı.

BBC muhabiri göğsünü elledi !
A+ A-

BBC muhabirlerinin canlı yayında sırasında yanlarına gelen kadını göğüsünü tutarak uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Parlamento seçimlerinin yaklaştığı İngiltere’de, BBC muhabiri Ben Brown ve kanalın siyaset editörü Norman Smith, canlı yayında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hakkında konuşurken, bir kadın gülerek yanlarına yaklaştı. “Kesinlikle harika” dediği duyulan kadın, Brown tarafından göğüsünden itilerek uzaklaştırıldı. Bu tepki karşısında şaşıran kadın, Smith’in omzuna vurarak olay yerinden ayrıldı.

Brown, Twitter’dan bir açıklama yaparak olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyerek kendini savunsa da olayın sosyal medyada tartışılmasına engel olmadı.

bbc , göğüs , canlı yayın , muhabir