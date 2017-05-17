BBC muhabiri göğsünü elledi !

BBC muhabirlerinin canlı yayında sırasında yanlarına gelen kadını göğüsünü tutarak uzaklaştırması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Parlamento seçimlerinin yaklaştığı İngiltere’de, BBC muhabiri Ben Brown ve kanalın siyaset editörü Norman Smith, canlı yayında İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn hakkında konuşurken, bir kadın gülerek yanlarına yaklaştı. “Kesinlikle harika” dediği duyulan kadın, Brown tarafından göğüsünden itilerek uzaklaştırıldı. Bu tepki karşısında şaşıran kadın, Smith’in omzuna vurarak olay yerinden ayrıldı.

Brown, Twitter’dan bir açıklama yaparak olayın yanlışlıkla gerçekleştiğini söyleyerek kendini savunsa da olayın sosyal medyada tartışılmasına engel olmadı.