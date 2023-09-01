Cem Küçük: ''Sığınmacılar olmasa ekonomi batardı''

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen yazar Cem Küçük, katıldığı canlı yayında Türkiye'deki sığınmacı sorunu için sarfettiği "Onlar olmasa ekonomi batar, onlar olmasa iş yerleri batar" çıkışıyla gündem oldu.

Türkiye'deki yasal ve kaçak göçmenler/sığınmacılar ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu ‘Nedir Ne Değildir’ programına konuk olan ve AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ün canlı yayında sarf ettiği sözler olay oldu.

Programın bir diğer konuğu olan Faruk Aksoy, Türkiye'deki sığınmacıların işsizlikte büyük bir sorun yarattığını belirtince Cem Küçük Aksoy'a ilginç bir tepki gösterdi.

Ekonominin göçmenler sayesinde ayakta olduğunu savunan Küçük, "Göçmenler olmasa ekonomi batar" dedi.

"Türkiye'nin sığınmacı sorunu tüm bu ekonomik sorunlara olumsuz tesir etti mi? Etti!" diyen Faruk Aksoy'a Cem Küçük'ün yanıtı ise "Hayır etmedi. Onlar olmasa ekonomi batar, onlar olmasa iş yerleri batar" diyerek yanıt verdi.

Aksoy Türk vatandaşlarının iş bulmakta zorlandığını dile getirirken Küçük, Türklerin bu işlerde çalışmadığını iddia etti.