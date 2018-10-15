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  3. 15 Ekim 2018 21:31

Demirören Medya Grubu'nda deprem ! İşten çıkarıldılar...

Aydın Doğan'ın elindeki medya kuruluşları satın alan Demirören ailesi, şirkette küçülmeye giderek işten çıkarmaları başlattı.

Demirören Medya Grubu'nda deprem ! İşten çıkarıldılar...
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Aydın Doğan’ın elindeki gazete ve televizyonları alan Demirören ailesi, ciddi bir işten çıkarma dalgasına start verdi.

Türk ekonomisindeki olumsuzluklardan ötürü geçtiğimiz günlerde küçülme kararı alan Demirören Grubu’nda ilk çıkış haberleri de bugün akşam saatlerine doğru gelmeye başladı.

Medyaradar’ın haberine göre; internet sitelerinde (Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, Kanal D) 32 kişinin birden çıkışı verildi.

TENKİSAT YARIN DA DEVAM EDECEK

Ayrılanlar arasında Cnntürk.com.tr’de İçerik ve İş Geliştirme Direktörü Umut Katırcı, İnternet İçerik Müdürü Gözde Akgüngör Pamuk, Magazin Editörü Yasemin Türk, Gece Editörü Mert Eskisındı ve Milliyet Tv spikeri Neslihan Ablay bulunuyor.

Tenkisatın yarın da devam edeceği belirtiliyor.

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