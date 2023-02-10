  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar

Deprem bölgesinde televizyon ekibinin kamerasını çaldılar

Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrasında hemen bölgeye giden TELE1 ekibinin kamerası yağmacılar tarafından çalındığı iddia edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık iki büyük deprem sonrasında yaşananları anbean aktarmak için bölgeye giden TELE1 muhabiri Hazal Güven ve TELE1 kameramanı Umutcan Yitük yağmacıların hedefi oldu.

Deprem bölgesindeki yağmacılar Umutcan Yitük’ün kamerasını ve yüklü miktarda parasını çaldı. Yaşananları Hazal Güven TELE1 ekranlarında anlattı ve bölgede büyük bir asayiş sorunu olduğunu, vatandaşların yıkılmaya yüz tutmuş binalarının önünden, değerli eşyalarının çalınmaması adına ayrılamadığını söyledi.

Etiketler hazal güven tele1 deprem bölgesi yağma hırsızlık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı
Depremde can kaybı 19 bini aştı
MHP, Habertürk ve Show TV'yi hedef aldı: ''Yaptığınız artık yeter''
Depremzedenin sözleri yürekleri yaktı: ''Yaşam bitti bizim bölgede''
Yer yerinden oynadı! Kahramanmaraş'ta kırılan fay hattı böyle görüntülendi
Hedef gösterilen Oğuzhan Uğur ''zorunda kaldık'' diyerek paylaştı
Deprem risk haritası paylaşıldı: İşte deprem riski en düşük ve en yüksek illerimiz
Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada
7.7'lik depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler!
İspanyol arama kurtarma ekibinden ağlatan paylaşım