Ece Üner ''O son bedduayı etmeyecektim'' deyip kötü haberi duyurdu

Ünlü sunucu Ece Üner, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ece Üner ile Susma programının sunucusu Ece Üner'den kötü haber geldi. Üner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.



Üner, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "O son bedduayı etmeyecektim kendime. Covid testim pozitif çıktı. Sağlığınızın kıymetini bilin. Gerisi bomboş.." dedi.

Üner'in arkadaşları ve takipçileri ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

"ÇOK CAHİL BİR KADIN KEŞKE ÖLSE"

Ece Üner, daha önce katıldığı bir programdaki "Psikolojide bir kural varmış. 3 dakikadan fazla bir kavga uzuyorsa o seninle ilgili bir problem değilmiş." sözleriyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere yanıt veren Üner, "Bu Ece Üner çok cahil bir kadın keşke ölse. Vallahi dert tasa kalmaz memlekette" paylaşımıyla çok konuşulmuştu.