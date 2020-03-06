Erdoğan’dan OdaTV açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni Akit Gazetesi ve AkitTV Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, bir gazetecinin isim vermeden OdaTV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç’ın tutuklandığı ve Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın ifadeye çağrıldığı soruşturmayı sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan metne göre uçakta konuyla ilgili şu diyalog yaşandı:

Hacı Yakışıklı: Milli İstihbarat Teşkilatı sizin döneminizle birlikte halk tarafından da sevilen bir kurum haline geldi. Eski yıllar, yeni yıllar ve yurt içinde, yurt dışında hakikaten Türkiye'nin menfaatlerine olacak faaliyetlerde bulunuyor. Birçok ülkede de Milli İstihbarat Teşkilatı var. Hiçbir ülkede bu teşkilatın mensupları deşifre edilmiyor. Bunun büyük cezaları var. Fakat bizde içeride birileri ısrarla teşkilat mensuplarını deşifre etmeye çalışıyor, ailelerini deşifre etmeye çalışıyor. Bu faaliyetler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu faaliyetler hakkında çok fazla şey düşünmeme gerek yok. Zaten yargı gerekli adımı attı. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz.