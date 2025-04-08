Fatih Altaylı ile Şaban Sevinç birbirine girdi: Hakaretler havalarda uçuştu

"Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacak" diyen Şaban Sevinç kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya hakarete varan ifadelerle tepki gösterdi.

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar Pazar günü gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'da Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı olarak seçilirken, gazeteci yazar ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, "Ekrem Bey diploma sorunuyla içerideyse o zaman CHP yeni bir aday bulacaktır. O zaman da kuvvetle muhtemel Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olarak belirecektir" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında yayınlanan Fatih Altaylı yorumluyor videosunda Sevinç'in "İmamoğlu'nun yerine Özel aday olur" iddiası için "Şaban Sevinç şey demiş; "İmamoğlu olmazsa adaylık Özgür Özel'e doğru gider." Gitmez kardeşim! CHP'nin iki adayı var; bir İmamoğlu, zaten şu anda aday fırsat olursa, iki Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun adaylığı YSK'dan geçmezse, diploma meselesi, diploma komplosu diyeyim, hukuki bir şekilde halledilmezse Mansur Yavaş. Şimdiden başlıyorlar "Efendim Mansur Yavaş kim ya, bu zaten MHP'li, bakın etrafındakilere çok kötü adamlar..." Şimdi bu herkesin egosunu parlatır.'' dedi.

Altaylı'nın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yapan Şaban Sevinç ise Fatih Altaylı'ya demediğini bırakmadı ve hakarete varan ifadeler kullandı.

İşte Altaylı için "yavşak", "kapasitesi yok" ve "karakteri budur" gibi ifadeler kullanan Sevinç'in paylaşımı:

"Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış 8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti. Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı. Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil. Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur."