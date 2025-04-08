  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Fatih Altaylı ile Şaban Sevinç birbirine girdi: Hakaretler havalarda uçuştu!

Fatih Altaylı ile Şaban Sevinç birbirine girdi: Hakaretler havalarda uçuştu

Fatih Altaylı ile Şaban Sevinç birbirine girdi: Hakaretler havalarda uçuştu
Güncelleme:

"Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olacak" diyen Şaban Sevinç kendisini eleştiren Fatih Altaylı'ya hakarete varan ifadelerle tepki gösterdi.

CHP'de kayyum riskine karşı alınan karar Pazar günü gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultay'da Özgür Özel yeniden CHP'nin Genel Başkanı olarak seçilirken, gazeteci yazar ve Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, "Ekrem Bey diploma sorunuyla içerideyse o zaman CHP yeni bir aday bulacaktır. O zaman da kuvvetle muhtemel Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olarak belirecektir" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı kendi Youtube kanalında yayınlanan Fatih Altaylı yorumluyor videosunda Sevinç'in "İmamoğlu'nun yerine Özel aday olur" iddiası için "Şaban Sevinç şey demiş; "İmamoğlu olmazsa adaylık Özgür Özel'e doğru gider." Gitmez kardeşim! CHP'nin iki adayı var; bir İmamoğlu, zaten şu anda aday fırsat olursa, iki Mansur Yavaş. İmamoğlu'nun adaylığı YSK'dan geçmezse, diploma meselesi, diploma komplosu diyeyim, hukuki bir şekilde halledilmezse Mansur Yavaş. Şimdiden başlıyorlar "Efendim Mansur Yavaş kim ya, bu zaten MHP'li, bakın etrafındakilere çok kötü adamlar..." Şimdi bu herkesin egosunu parlatır.'' dedi.

Altaylı'nın bu açıklamaları sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yapan Şaban Sevinç ise Fatih Altaylı'ya demediğini bırakmadı ve hakarete varan ifadeler kullandı.

İşte Altaylı için "yavşak", "kapasitesi yok" ve "karakteri budur" gibi ifadeler kullanan Sevinç'in paylaşımı:

"Fatih Altaylı denilen “yavşak” yine bana çatmış 8 ay önce de “CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu olacak” dediğim için beni yalanlayıp “sallıyor” demişti. Şimdi de eğer diplomasını geri alıp aday olamazsa, Ekrem Başkanın da desteğiyle, onun adına Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olabilir dediğim için terbiyesizlik yapmış Fatih Altaylı. Altaylı’nın, İmamoğlu ve Özel’in dostluğunu ve kader ortaklığını anlamasını beklemiyorum. Öyle bir kapasitesi yok. CHP de onun umurunda değil. Fatih Altaylı, Aydın Doğan’a çalışıp Turgay Ciner’e söverken, Ciner bunu yanına alıp Aydın Doğan’a sövdürmüştü. Karakteri budur."

text-ad
Etiketler fatih altaylı şaban sevinç yavşak kapasitesi yok karakteri budur özgür özel CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den kız öğrenciler için mide bulandıran açıklama! Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'den kız öğrenciler için mide bulandıran açıklama! Trafikte her şey A'dan Z'ye değişiyor: Ceza yağmuru değil, ceza sağanağı başlayacak! Trafikte her şey A'dan Z'ye değişiyor: Ceza yağmuru değil, ceza sağanağı başlayacak! CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı CHP İstanbul'da sokağa iniyor: Mitingin yeri ve saati açıklandı Çiftçilere ''Ekrem İmamoğlu'na destek verdiniz'' cezası Çiftçilere ''Ekrem İmamoğlu'na destek verdiniz'' cezası Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Türkiye'de eşi benzeri olmayan mahalle: Çocuklar sağır ve dilsiz doğuyor Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Çocuk sahibi olanlar dikkat! Başvurunlara 5 bin TL ödenecek Belediyeden Volkan Konak için ''Gebermiş'' diyen müftüye müthiş cevap Belediyeden Volkan Konak için ''Gebermiş'' diyen müftüye müthiş cevap Kahramanmaraş'ta bulunan ''Dünyanın En Saçma Binası'' yıkılmıştı, son hali görüntülendi Kahramanmaraş'ta bulunan ''Dünyanın En Saçma Binası'' yıkılmıştı, son hali görüntülendi Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü! Sarışın Ahmet Davutoğlu'nun sırrı çözüldü! Özgür Özel, Bahçeli'yi yıllar önceki sözleriyle vurdu Özgür Özel, Bahçeli'yi yıllar önceki sözleriyle vurdu
''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor ''Yılan Adası'' değil burası Hakkari! Her taşın altından onlar çıkıyor En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı En geniş adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçlandı Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Kilosu 500 TL! 4 dönüm serada üretim yapan çiftçi para basıyor Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin aşkı hızlı başladı, hızlı bitti! Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA 3, Süper Şimşek füzesini kameraların önünde ateşledi Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Sınır kapısına gizli kamera yerleştirildi, skandal ortaya çıktı Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Okulların kapanış tarihi öne mi çekiliyor? Mahalleyi ayağa kaldıran kavga: Komşularının evini taş yağmuruna tuttular! Mahalleyi ayağa kaldıran kavga: Komşularının evini taş yağmuruna tuttular! 6 bin 600 nüfuslu ilçede turizm patlaması: 130 bin kişi ziyaret etti 6 bin 600 nüfuslu ilçede turizm patlaması: 130 bin kişi ziyaret etti Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık Yeni Akit'ten Mahir Polat için tepki çeken başlık