Fatih Altaylı'ya kaldırımda yürürken motosiklet çarptı

Gazeteci Fatih Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin kendisine çarptığını söyledi. Yere düştüğünü belirten Altaylı, motosikletlinin ise kaçtığını aktardı.

Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artarken, kuralları hiçe sayarak kaldırıma çıkan motosiklet sürücüleri vatandaşları isyan ettiriyor. Kural tanımayan motosiklet sürücüleri zaman zaman kazalara da yol açıyor. Son olarak gazeteci Fatih Altaylı, hafta sonu geçirdiği kazayı kendi YouTube kanalında anlattı. Altaylı, kaldırımda yürürken bir motosikletin çarptığını ve yere düştüğünü söyledi. Olayı ayrıntılarıyla anlatan Altaylı, motosiklet sürücüsünün kendisine küfür ederek hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kaza sırasında ciddi bir yaralanma yaşamadığını da ekledi.