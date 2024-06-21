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Fatih Portakal Sözcü ile anlaştı; maaşı dudak uçuklattı

Fatih Portakal Sözcü ile anlaştı; maaşı dudak uçuklattı
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Ünlü gazeteci Fatih Portakal, yeni sezon için Sözcü TV ile 14 milyon TL'ye anlaştığı iddia edildi.

Fox TV ile yollarını ayırdıktan sonra Sözcü TV ile anlaşan ünlü sunucu Fatih Portakal, bir süredir Eylül - Haziran arasında yayın yapıyor, yaz aylarını da Sığacık’taki evinde geçiriyor.

Yine bir yayın döneminin ardından Fatih Portakal’ın gelecek sezon da Sözcü TV’de devam edip etmeyeceği merakla beklenirken sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Fatih Portakal, yeni yayın dönemi için Sözcü TV ile 14 milyon TL karşılığında anlaştı.

Bu paranın dışında Fatih Portakal’ın İstanbul - İzmir uçuşlarını, İstanbul’da kalacağı oteli, aracını, benzinini ve özel şoförünü de Sözcü karşılayacak.

Etiketler fatih portakal sözcü tv maaş
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