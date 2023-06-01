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Fatih Portakal'dan Millet İttifakı'na yaylım ateşi

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Gazeteci Fatih Portakal, Millet İttifakı liderlerinin seçimler sonrası oluşan tabloda sorumluluk üstlenmediğini belirterek "Hadi canım sizde. Bir daha size neden inanayım ki?" diyerek eleştirdi.

Sözcü Tv'de haberleri sunan Portakal, Millet İttifakı liderlerine çok sert tepki gösterdi. Liderlerin koltuklarından vazgeçemediklerini iddia eden Portakal, "Hala da hiç bir şey olmamış gibi kameraların karşısına geçiyorsunuz, bu kadar rahat mısınız ya? Bir daha ben sizin peşinizden neden gideyim ki? Size neden inanayım ki?" dedi.

Portakal'ın dikkat çeken açıklamaları şöyle:

"Ben sadece bir şey soracağım. Ya arkadaş Millet İttifakı olarak seçimi kaybettiniz. Bunun sorumlusu kim? Sandığa gidip değişim isteyen bizler mi bunun sorumlusu? Sorumluluğu üstünüze alın. Hala daha o koltuklarda oturuyorsunuz. Hala da hiç bir şey olmamış gibi kameraların karşısına geçiyorsunuz, bu kadar rahat mısınız ya? Bu kadar rahat insanların gözlerinin içine baka baka nasıl sorumluluğu almıyorsunuz.

 "HADİ CANIM SİZDE"

İşte bu siyasi hırs. Seçim öncesinde de diyorlar ki 'ülkeye demokrasi getireceğiz.' Hadi canım sizde. Şimdi bakıyorum halinize. O koltuğu bırakmak istemiyorsunuz. Bir daha ben sizin peşinizden neden gideyim ki? Size neden inanayım ki? Benim gibi insanlar size neden inansın ki?"

 

Etiketler fatih portakal eleştiri hadi canım sizde muhalefet millet ittifakı
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