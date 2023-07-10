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Fatih Portakal’ın yeni adresi belli oldu

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Uzun bir aranın ardından Sözcü TV Ana Haber ile ekranlara dönen ancak Sözcü TV'deki serüveni kısa süren Fatih Portakal yeni adresini kendisi duyurdu.

Uzun yıllar boyunca Fox TV Ana Haber ile ekranlarda olan gazeteci ve spiker Fatih Portakal, FOX TV ile olan yolculuğunu sonlandırıp soluğu Ege'de almıştı.

Bir süre kameralardan uzak yaşayan Fatih Portakal seçim dönemi öncesinde yeni kurulan Sözcü TV'ye Ana Haber Sunucusu olarak geri dönmüş ve yaklaşık 3 ay boyunca Sözcü TV Ana Haber'i sunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı son yayınla Sözcü TV'ye de veda eden Fatih Portakal, yeni adresini Twitter sayfasından yaptığı video paylaşımla duyurdu.

Portakal, "'Birileri mutlaka özlemiştir' diye düşünüyorum. Özlemeyenler izlemeyebilir. Sabah 11 yeni #YouTube mekanımda yayınım başlıyor. Duyanlar duymayanlara söylesin." başlığı ile yeni adresini duyurdu.

Etiketler fatih portakal youtube sözcü tv yeni adresi twitter
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