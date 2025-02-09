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Gözaltına alınan 3 gazeteci için karar verildi

Gözaltına alınan 3 gazeteci için karar verildi
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BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Gültekin serbest bırakılırken, Gökdemir ve Koç hakkında adli kontrol kararı verildi.

BirGün yöneticileri Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. 

Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

Gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler.

Emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler.

SAVCILIK KARARI AÇIKLANDI

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldılar.

3 gazeteci için savcılık kararı çıktı. Buna göre, Berkant Gültekin serbest bırakıldı. Yaşar Gökdemir ve Uğur Koç için ise adli kontrol kararı verildi. 

 

TGS: BİZİ YILDIRAMAYACAKSINIZ

Buluşmaya ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız" denildi.

TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BirGun Gazetesi Yayın Koordinatörleri üyelerimiz Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı. Gerekçe, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirmek. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız. Basın açıklamasında gözaltındaki üye ve meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Gözaltılar serbest bırakılsın!"

Etiketler birgün gazeteci gözaltı
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