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Habertürk'ten İmamoğlu'na 2023 sansürü

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında canlı yayında olan Habertürk, İmamoğlu "bizim 2023 ideallerimiz var" dedikten sonra İmamoğlu'nun sesini kısarak yayını kesti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yargılandığı 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hakkında siyasi yasak cezası verildi.

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrı ile binlerce vatandaş Saraçhane’de toplanarak mahkemenin verdiği ceza kararını protesto etti.

İmamoğlu daha sonra kalabalık önünde bir konuşma gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu konuşmasının bir kısmında 2023 seçimlerinden bahsederken HaberTürk canlı yayından çekilerek İmamoğlu’nun sesini kıstı.

 

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu 2023 sansür
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