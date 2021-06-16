Halk TV’de üst düzey ayrılık

Genel Yayın Yönetmenliği'ni Suat Toktaş'ın yürüttüğü Halk TV'de flaş bir ayrılık yaşandı. Haber Koordinatörü Bengü Şap, Halk TV’den istifa ettiğini duyurdu.

Deneyimli gazeteci ayrılık haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Paylaşımında Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’a teşekkürlerini ileten Şap, “Yaş olmuş 51, artık biraz dinlenme zamanı. Güveni ve desteği için Suat Toktas'a, sağladığı özgürlük alanı ve verdiği cesaret için Cafer Mahiroglu'na, hep yanımda olup aklıma akıl, gücüme güç kattıkları için mesai arkadaşlarıma bin teşekkürle” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Bengü Babaeker kimdir?

Bengü Babaeker Şap, 1970 yılında Kars’ta doğdu. Ziya Gökalp İlkokulu’nda başladığı eğitim hayatını, Yalova Lisesi ve ardından Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde sürdürdü. Gazeteciliğe aile dostları, gazeteci ve siyasetçi Metin Işık’ın etkisi ve desteği ile 1993 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı. Yazılı basın serüveni kısa süre sonra Kanal 6’ya transferiyle son buldu. O tarihten bu yana, köklü televizyonlarda muhabir, editör, haber müdürü görevlerini yürüttü. Kanaltürk, Habertürk, TV24 gibi yayın kuruluşlarında uzun yıllar çalıştıktan sonra Haber Global televizyonu ve Independent Türkçe servislerinin kurucu yönetim kadrosunda yer aldı. Son olarak Halk TV’nin Haber Koordinatörü olarak görev yapan Bengü Babaeker Şap evli ve bir çocuk annesidir.