Halk TV'den ayrılmıştı, yeni adresi belli oldu

Yaklaşık 10 yıl boyunca Halk TV'de görev alan gazeteci Can Coşkun, Sözcü TV'ye transfer oldu.

Halk TV'de Haber Masası programını sunan gazeteci Can Coşkun, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu. Coşkun, Sözcü TV'ye katıldığını açıkladı.

Halk TV'de hafta içi her gün Haber Masası programını sunan Coşkun, ayrılık haberini şu mesajlarla duyurdu:

"10 yıla yakın süren Halk TV mesaisinin sonuna geldik. Yıllarca özel haber ve yayınlar ile açık ara farkla reyting rekorlarına imza attık. Kararımı cuma akşamı bildirmiş ve yollarımı ayıracağımı sözlü olarak iletmiştim. Yarın resmi ayrılık sonrası yeni adresi duyurmak üzere.

Bu süre zarfında beraber emek harcadığım tüm çalışma arkadaşlarıma ve yönetici kadrosuna teşekkür ederim. Haber koşumuz sürecek.

Başta meslek büyüklerim, arkadaşlarım ve çok değerli izleyenler olmak üzere iyi dileklerini sunan binlerce mesajınız için teşekkürler. Etik gereği cuma akşamı verdiğim yeni adres kararını, yarın sabah resmi ayrılık sonrası duyurmayı tercih ediyorum. Anlayışınıza sığınıyorum."

Daha sonra bir mesaj daha paylaşan Coşkun, "Yeni döneme hazır mıyız? Çünkü yarın başlıyoruz 😉 Kendi saatimizde, yine özel haber ve yayınlarla "fark" yaratmak için buluşalım" diyerek Sözcü TV'yi etiketledi.