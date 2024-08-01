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HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme

HalkTV'nin tepki çeken KJ'sine inceleme
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RTÜK; Hamas lideri Haniye'nin İran'da öldürülmesiyle ilgili haberi "İsrail bir gece ansızın nasıl geldi?" KJ'siyle yayınlayan Halk TV'ye inceleme başlattı.

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'ye düzenlenen suikaste ilişkin Halk Tv'deki programda kullanılan 'KJ' tepkilere yol açtı. Sosyal medyada gündem olan olay ile ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını açıkladı.

 Şahin açıklamasında şunları ifade etti:

"Filistin’in haklı davasını savunanların, Gazzeli çocuklar katledilmesin diye mücadele edenlerin zalimce şehit edilmesinden rahatsız olmayan, aksine failleri savunan yayıncı zihniyeti kabul etmemiz mümkün değildir. RTÜK olarak her vatandaşımız gibi vicdanlı medya beklentisindeyiz. Halk TV’nin fütursuz yayınları hakkında inceleme başlatılmıştır. Böyle bir yayıncılık anlayışının karşısındayız. Yasayla belirlenen yayıncılık ilkelerini ihlal edenlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de."

 

Etiketler halk tv İsrail bir gece ansızı ismail haniye
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