Hilal Kaplan sosyal medyayı ayağa kaldırdı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Hatay için "Maalesef kentsel dönüşüm karşıtı bu siyaset sebebiyle bu altı mahallede 778 vatandaşımız hayatını kaybetti" görüşünü savununca sosyal medya bir anda karıştı.

Kaplan, "Giden geri gelmeyecek. Akbabalar aradan çekilirse en azından bundan sonra benzer hadiselerin yaşanmasının önüne geçebiliriz" dedi.

Kaplan, yazısına şöyle devam etti:

"Sözcü'nün "Erdoğan'ın geçen yıl çıkardığı kararnameye göre deprem bölgesi riskli değilmiş" manşetiyle duyurduğu haber şöyle: 'İki büyük depremin İskenderun'da yarattığı yıkım, acı bir gerçeği gözler önüne serdi. On yıl önce İskenderun'da altı mahalle, Bakanlar Kurulu kararıyla depreme karşı riskli alan ilan edildi. Aradan 9 yıl geçti. Ne olduysa oldu, risk unutuldu. Erdoğan, 5 Şubat 2022 tarihli kararnameyle riskli alan kararını kaldırdı. İktidar riskli alan kararını kaldırdı ama depremin yıkıcı etkisini kaldıramadı. Son depremde Numune, Pınarbaşı, Esentepe ve Meydan mahallelerinde 136 bina yıkıldı ve yüzlerce kişi enkaz altında can verdi. CHP"li Faik Öztrak, 'sorumlu iktidardır' dedi"

Depremdeki yıkımın nedeninin, CHP'nin kentsel dönüşüme karşı duruşu olduğunu söyleyen Kaplan, Twitter'da tartışmalara neden oldu.

Hilal Kaplan'ın Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...