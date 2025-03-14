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Hürriyet'te sürpriz ayrılık; yeni adresi Oksijen oldu

Hürriyet'te sürpriz ayrılık; yeni adresi Oksijen oldu
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Hürriyet gazetesinde uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gazeteden sessiz sedasız ayrılarak Oksijen gazetesine geçti.

Hürriyet gazetesinde uzun yıllardır sağlıklı yaşam konusunda yazılar kaleme alan Osman Müftüoğlu, Oksijen gazetesine geçiş yaptı.

Oksijen Gazetesi, Müftüoğlu'nun gelişini “Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ikinci 50” başlığı ile sür manşetinden verdi ve ilk yazısını yayınladı.

Hürriyet gazetesinde uzun yıllardır köşe yazarlığı yapan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gazeteden sessiz sedasız ayrılarak Oksijen gazetesine geçti.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir ? 

Osman Müftüoğlu, 1955 yılında Anamur’da doğdu. 1972’de Anamur Lisesi’ni, 1978’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1984’te iç hastalıkları uzmanı, 1989’da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989’da doçent, 1990’da iç hastalıkları klinik şefi, 1997’de profesör oldu.

Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özel doktorluğunu yaptı. 1993-2001 arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Kurduğu Yaşasın Hayat Kliniği’nde hekimlik mesleğini sürdüren Müftüoğlu’nun yayımlanmış dokuz kitabı var.

Etiketler prof. dr. Osman Müftüoğlu Osman Müftüoğlu hürriyet oksijen gazete
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