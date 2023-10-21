İsrail istedi, BBC özür diledi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, İngiltere Başbakanı Sunak'a BBC'yi şikayet etmişti. Herzog'un şikayeti sonrasında BBC'nin üst düzey yöneticisi, muhabirinin "hata" yaptığını kabul etti.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Herzog, sabah askeri uçakla İsrail'e gelen Sunak ile Batı Kudüs'te bir görüşme gerçekleştirdi.

Dünyadaki "en kötü örgütlerden biriyle mücadele ettiklerini" öne süren Herzog, Sunak'a hitaben, "Sizin ve bizim gibi demokrasilerde, müdahale edemeyeceğinizi biliyorum. BBC'ye dünya genelinde İngilizlerin özel bir bağı var. Bu nedenle düzeltilmesi ve Hamas'ın bu platformda da bir terör örgütü olarak tanımlanması için bir haykırış olmalı" dedi.

Sunak'tan BBC talebinde bulunan Herzog, şu ifadeleri kullandı:

"Bu trajedi hakkında objektif ya da objektif olmayan habercilik dediğim konuyu gündeme getirmek istiyorum. Çünkü BBC'nin Hamas'ı tanımlama şeklinin gerçeklerin çarpıtılması olduğunu düşünüyoruz. Dünyanın en kötü terörist örgütlerinden biriyle karşı karşıyayız. Bizimki ve sizinki gibi modern demokrasilerde tek başına müdahale edilmeyeceğini biliyorum. Ancak BBC'nin belli bir etkisi olduğu ve tüm dünyada İngiliz olarak bilindiği için bir düzeltme yapılması ve Hamas'ın terörist bir örgüt olarak tanımlanması için bir tepki olması gerekiyor. Hamas'ın acımasız bir terör örgütü olduğunu anlamaları için başka ne görmeleri gerekiyor?"

Sunak'ın görüşmede, Herzog'un BBC'ye ilişkin talebine herhangi bir karşılık vermediği ifade edildi.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, 17 Ekim'de Al Ahli Baptist Hastanesine düzenlediği bombardımanda, 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

BBC ÖZÜR DİLEDİ

BBC Haber Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Munro, İsrail'in iddiasını yalanlayan muhabir Jon Donnison hakkında "kullandığı dilin pek doğru olmadığını" söyledi.

Gazze'de canlı yayın yapan Donnison'un "hata" yaptığını kabul eden Munro, "Muhabir (Jon Donnison) hastanedeki patlamanın nedeni hakkında spekülasyon yapmakla hatalı davrandı. Hiçbir aşamada bunun İsrailliler tarafından yapıldığını söylemedi. Ancak yine de, spekülasyon yaptığımız izlenimi bırakıldığında, yaptığımızı düzeltmek önemlidir" ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN İDDİASINI YALANLADI

Hastane saldırısına ilişkin canlı yayın yapan BBC muhabiri Jon Donnison, İsrail ordusunun İslami Cihad örgütünü suçlayan iddialarını doğrulayamadığını açıklamıştı.

İsrail'in iddiasını yalanlayan BBC muhabiri Jon Donnison, saldırıya ilişkin, "Bunun İsrail dışında biri tarafından yapılmış olduğunu düşünmek zor, zira patlamanın boyutuna bakınca bu ancak bir veya birkaç tane İsrail hava saldırısıyla mümkün olabilir" demişti.