Corona virüsü salgınının görünmesinin ardından kolonya, maske ve eldivenler fahiş fiyata satılmaya başlandı. Yurttaşlar, bu fiyat artışına tepki gösterirken sunucu ve yazar Metin Uca, kriz fırsatçılarına 800 yıl öncesini hatırlattı.

‘ANLATACAĞIM MASKE, BAŞKA BİR MASKE’

Instagram’dan “Karantina otobüsünden kız kaçırma eserini yaratanlar, bakınız bilgisizlik, kurallara uymamak hurafeler ve din soslu zevzeklikler bir salgında nelere yol açmış. 800 yıl öncesinden size akıl almaz bir akılsızlık öyküsü” notuyla bir video paylaşan Uca, şunları söyledi:

“Kriz fırsatçıları 75 liraya maske satıyorlar corona virüsü için… Ama benim size anlatacağım maske başka bir maske. Yani bilim ve akıldan uzaklaşmanın nasıl korkunç sonuçları doğurabileceğini gösteren bir maske. Efendim, Venedik Festivali’nden hatırladığınız bu maskeler, aslında hekimler tarafından hastalara müdahale için takılan, Ortaçağ’da bulunmuş bir yöntemin sanata dönüşmüş hali…

‘FIRSATÇILARA HATIRLATMAK GEREKİYOR’

1200’lerin ortasında 9’uncu Geregorios kedi nefreti nedeniyle, bütün kedileri toplatıp şeytan diye yaktırınca, ki cadı diye suçladığı bazı kadınlarla birlikte, ortaya büyük bir veba salgını çıktı. 40 milyonun üstünde Avrupalı hayatını kaybetti.

Yani bilim ve akıldan uzaklaştıkça salgın hastalıklar korkunç sonuçlar doğurabiliyor. Bugün bayılarak satın aldığınız Venedik Karnavalı’nın bu maskeleri ise o günkü hekimlerden gelen ve o hekimlerin hasta muayenesi sırasında belli bir mesafede durup yüzlerini korumayı sağlayan maskeler. 75 liraya maske satılan ülkede belki bunu da hatırlatmak gerekiyor.”