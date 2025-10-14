  1. Anasayfa
Medyada dev işten çıkarma: Ekol TV yüzlerce çalışanını işten çıkaracak

İş insanı Mübariz Mansimov’un ortaklıktan ayrılması ardından Ekol TV küçülmeye gidiyor. Ankara ofisini kapatan kanal 300 çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyorç

Nisan 2024'te kurulan EKOL TV'nin ortaklarından iş insanı Mübariz Mansimov, bir süre önce kanaldan çekildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Ekol TV yönetimi yeniden yapılanma sürecine girdi. Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, maddi kaynakların daralması nedeniyle kanalın küçülme kararı aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda uzun süredir faaliyet gösteren Ankara ofisi tamamen kapatıldı. İstanbul’daki merkez binada ise yaklaşık 250 çalışanla yolların ayrılacağı bildirildi. Söz konusu işten çıkarmalar gerçekleşirse toplamda 300 medya çalışanı işsiz kalacak.

Ağustos ayında iş insanı Mübariz Mansimov, sahibi olduğu Ekol TV ve diğer medya yatırımlarındaki faaliyetlerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Mansimov, "Artık tüm enerjimi ve kaynaklarımı denizcilik sektörüne ayıracağım" demişti.

