Medyada ''yenidoğan çetesi'' operasyonu: Gözaltılar var

Yenidoğan çetesini çökerten savcının görevden alındığı yönünde çıkan haberlerin ardından başlatılan soruşturmada, Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında olduğu birçok sorumlu yazı işleri müdürü gözaltına alındı.

Türkiye gündeminden düşmeyen 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili asılsız haberlere yönelik operasyon düzenlenerek, pek çok haber sitesinin sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

Bazı internet haber siteleri ve sosyal medyada "Yenidoğan çetesini çökerten kahraman savcıya dosyadan el çektirildi" haberinin paylaşılmasının, toplumda adalet duygusunu zedelemeyi amaçladığı, yargı ve devletin diğer kurumlarının basın yayın yoluyla aşağılandığı, haber ve paylaşımların "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "yargı organlarında görev yapan kamu görevlilerine karşı hakaret" ve "iftira" suçlarını oluşturduğu belirtildi.

BİRÇOK KİŞİ GÖZALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılırken, söz konusu haberi ilk yayımlayan Halktv.com.tr Haber Müdürü Dinçer Gökçe'nin de aralarında pek çok sorumlu yazı işleri müdürleri gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görevden alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti.

Yılmaz Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine devam etmektedir.

Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesiyle ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında titizlikle yürütülmektedir. Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."

AA