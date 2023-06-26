Merdan Yanardağ'a soruşturma

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili ele başısı Abdullah Öcalan için skandal ifadeler kullanan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı.

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan'dan canlı yayında övgü dolu sözlerle bahsetti. Yanardağ, "Öcalan'ın çok uzun süredir hapiste olduğunu belirterek Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor" dedi.



"Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor" diyen Yanardağ, "Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" açıklamasını yaptı.

"İmralı'ya baktığımız zaman yani 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.

"ÖCALAN'A UYGULANAN TECRİTİN HUKUKTA HİÇBİR YERİ YOK"

Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vesaire... Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yok. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz, o izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Orada rehin olarak tutmuşsun adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ne pazarlık yapıldı, ne teklif edildi, bunun karşılığında ne alındı, ne verildi, bunu bilen kimse yok. Ailesiyle bile görüşemiyor. Avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi ya?



Öcalan hafife alınacak birisi değil. Çok okuyan, neredeyse cezaevinde filozof oldu, okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

RTÜK BAŞKANI: 'GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILMIŞTIR'

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de Twitter'dan yaptığı açıklama ile kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Şahin, paylaşımında "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.,

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yanardağ'ın ifadelerine sert tepki göstererek "PKK elebaşısı, eli kanlı bebek katili bir teröristtir. Terör ve teröristlerle mücadele etmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlattı.

YANARDAĞ MONTAJ DEDİ

Gazeteci Merdan Yanardağ sosyal medyada hızla yayılan ve birçok kişi tarafından tepkiyle karşılanan sözlerine açıklık getirdi. Videonun montaj olduğunu ve Mehmet Ali Çelebi tarafından hazırlandığını iddia eden Yanardağ, "Düşkün M.Ali Çelebi, AKP'nin Öcalan ile başlatmak istediği yeni çözüm sürecini (Ensarioğlu'nun açıklamalarına bakın) eleştirdiğim programdan, kesip biçerek hazırladığı video ile muhabirlik yapıp, partisine yaranmaya çalışmış. Troller de üzerine atlamış. Hadi oradan motajcılar." dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Yanardağ yarın programda açıklama yapacağını ifade ederek şunları söyledi,

""Kılıçdaroğlu kazanırsa Apo'ya af çıkaracak" şeklindeki AKP iftirası ve kara propagandası ile milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Çözüm Sürecinde Öcalan'ı öven açıklamasını eleştirdiğim programdan, cımbızlayarak alınan kısımlar üzerinden "linç" yapılmaya çalışılıyor. Aklaksızsınız!

AKP milletvekili Ensarioğlu'nun sözlerine ilişkin eleştiri ve ironiyi bile anlayacak kapasiteniz yok. Sizin aklınız bizim yurtseverliğimizi almaz. Ergemekon davasında birlikte yargılandığımız M. Ali Çeleb'nin montajcı muhabirliği ise çok trajik. Yazık. Hadi başka kapıya."