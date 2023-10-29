Mete Gazoz'dan Atatürk yerine kendi fotoğrafını kullanan TVNET'e tepki
AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen TVNET, Cumhuriyet afişinde Mete Gazoz'a yer verirken Gazoz Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının kullanılmamasına tepki göstererek, Atatürk fotoğrafı ile kanala yanıt verdi.
Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, iktidara yakınlığı ile bilinen kanal TVNET'in, Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne ilişkin hazırladığı afişe tepki gösterdi.
Albayrak medya grubu bünyesinde yayın yapan TVNET’in paylaşımında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini kullanmak yerine milli sporcu Mete Gazoz’un resmin kullanan TVNET’in paylaşımına Gazoz, “Doğru kullanım şekli” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaştı.
TVNET'in afişinde Mustafa Kemal Atatürk yerine Mete Gazoz yer aldı. Afişe tepki gösteren Gazoz, Atatürk fotoğrafını paylaşarak, "Doğru kullanım şekli" dedi.
Kısa sürede gündem olan bu yanıt sosyal medyada kullanıcıların beğenisini topladı.
Doğru kullanım şekli: https://t.co/S0nrlRCOAr pic.twitter.com/vBgU0v3QGv— Mete Gazoz (@metegazoz) October 29, 2023
İŞTE O PAYLAŞIMLAR
PAYLAŞIMI SİLDİLER
Sosyal medyada milli sporcunun yanıtı sonrası gündem olan paylaşım gelen tepkilerin ardından TVNET resmi hesabından silindi.
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