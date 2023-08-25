Müge Anlı geri dönüyor; tarih belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

ATV ekranlarında 15 sezondur yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Müge Anlı, 16. sezonunda da Türkiye'nin gündemini sarsacak konu ve konuklarıyla kaldığı yerden devam edecek.

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

Hafta içi her gün saat 10.00'da izleyicisinin karşısına çıkan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 4 Eylül Pazartesi günü sevenleriyle yeniden buluşacak.