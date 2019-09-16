Fatih Altaylı'dan Hürriyet yazarı Hande Fırat'a olay sözler

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Doksanlardan bir PKK anısı" başlığıyla yayımlanan yazısında Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve çalışma arkadaşlarını eleştirdi.

"Dün gördüğüm iki haber beni çok güldürdü. Allah da bu haberleri yapanları güldürsün. Önce ilk haberi anlatayım. Biliyorsunuz, Türkiye yerli ve milli elektrikli otomobil yapma gayreti içinde. Ben de aylardır bu otomobille ilgili kulağıma gelenleri sizlerle paylaşıyorum" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Minik minik bilgileri toplayıp, sizlere bu hikayenin nereye gittiğini anlatmaya çalışıyorum. Dün ilk kez bir grup gazeteci yerli otomobili görmüş. Evet şaka değil görmüşler. Konu ile ilgili Bakan Mustafa Varank, Hürriyet gazetesinden daha doğrusu Demirören grubundan başta Hande Fırat olmak üzere birkaç gazeteciyi bir masanın önüne toplamış ve onlara ‘Yerli ve Milli otoyu’ göstermiş.

Onlar da bunu görmüşler ve ‘Gördük, gördük’ diye bağırarak sosyal medya hesaplarına yazmışlar. İyi de siz gazetecisiniz. Yani en azından öyle olduğunuz iddia ediliyor. Gördüyseniz bize de gösterin. Ortada bir fotoğraf falan yok. Hadi onu çektirmediler. Bari anlatın. Neye benzediğini, nasıl bir şey olduğunu. Gazetenin grafik servisinde bir çizim yaptırın hiç değilse. Gerek yok. Onlar gördü ya yeter. Artık rahat edebiliriz. Son derece güvenilir, tarafsız bu arkadaşlar ‘Güzel bir otomobil geliyor’ dediyse inanabiliriz. Bozacının şehadetine inandığımız gibi... Böyle bir gazeteciliğe de ancak gülebiliriz. Kahkahalarla...

İkinci eğlenceli haber ise havalimanından geldi. Gurur verici bir gelişmeyi anlatıyor. Yeni havalimanımıza ‘harç otomatları’ konulmuş.Şaka yapmıyorum. Gerçekten haber bu. Kocaman kocaman makineler. Devletimizin yurt dışına çıkan vatandaşlarından aldığı 50 TL’lik harcı toplamak için yapılmış makineler. Haberi okurken gurur duyuyorsunuz. Zannedersin uzay mekiğinin daha modernini yapmışlar. Space X’in garantili modelini imal etmişler.

Yaptıkları bir basit otomat. Parayı tıkıyorsun deliğinden sana 1 adet 50 TL değerinde pul veriyor. Paran yoksa kredi kartı da kabul ediyor. Olaya bakar mısınız? Muhteşem değil mi! Yerli ve milli. Türk mühendisliğinin, Türk teknolojisinin gururu. Yahu Allah aşkına bizimle gırgır geçmeyi bırakın. Bu ne ya! Övünecek bir halt kalmadı, bununla mı övüneceğiz. Milleti kendimize kıçlarıyla mı güldüreceğiz."





