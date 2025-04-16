Rasim Ozan Kütahyalı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla res'en soruşturma açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan resen soruşturma başlattı.

Kütahyalı hakkında soruşturma başlatılmasının sebebi ise CHP kurultayı ile ilgili ortaya attığı iddialar gösterildi. Kütahyalı şunları yazmıştı:

Soruşturmanın ardından X hesabından açıklama yapan Kütahyalı, "Böyle bir durumun olmadığı netleşmiştir. Yanlış bilgi. CHP kurultayının iptal ihtimali sıfır" ifadeleri ile yeni bir paylaşım daha yaptı.

Soruşturma başlatılan isimler arasında başka isimlerin de olduğu öğrenildi.