Rasim Ozan Kütahyalı itiraf etti, eşi Nagehan Alçı isyan etti!

Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun ölümünün ardından en içten ve sahici yazıyı Cansu Çamlıbel'in kaleme aldığını belirtti. Kütahyalı, eşi Nagehan Alçı'yla birlikte 2010 yılında Çamlıbel'in yerine Hürriyet gazetesine bir ismi 'paraşütle yazar yaptırdıkları' itirafından bulundu.

Kütahyalı, "Hürriyet’te sürekli köşe yazarı olmak ve soru soran kimliğin dışında güçlü yorumlar yaparak siyasi hayatı etkileyen medya nomenklaturası içine dahil olmayı çok istiyordu. Dış politika gazeteciliği ve röportajcılık alanında verdiği büyük emeklerle de bunu hak ediyordu. Sedat Ergin de Cansu’yu destekliyordu. Fakat biz o zaman başka birini, yakın bir arkadaşımızı paraşütle Cansu’nun önüne geçirdik. Doğrudan Aydın Doğan ile o kişiyi ben ve Nagehan tanıştırdık. Doğan’a telkinde bulunduk. O süreç içinde Cansu yerine tepeden inme o kişi Hürriyet’e dış politika alanında köşe yazarı yaptırıldı. Yani resmen torpildi bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kütahyalı’nın, Cansu Çamlıbel’in önünü kesmek için “paraşütle” Hürriyet’te yazar yapıldığını öne sürdüğü süreçte kastettiği ismin Verda Özer olduğu belirtildi.

NAGEHAN ALÇI'DAN EŞİNE TEPKİ

Rasim Ozan Kütahyalı'nın eşi Nagehan Alçı eşine tepki gösteren bir paylaşımda bulundu.

Nagehan Alçı sosyal medya hesabından, "Rasim’in benim adımı kullanarak yazdıklarını asla kabul etmiyorum. Haberim olsa engellemek için elimden geleni yapardım..." ifadelerini kullandı.

Nagehan Alçı'nın paylaşımının ardından bir açıklama yapan Rasim Ozan Kütahyalı, "Bu olayda Nagehan’ın dahli yok. Tamamen iyi niyetle tanıştırıyor. O kadar. Sonraki süreçlerde Nagehan yok. Zaten Cansu hadisesinden en ufak haberi yok. Ben sinir krizi vakasını sonradan duydum ve çok üzüldüm, içimde kaldı. Detaylarını yazınca net anlaşılacak. Mesuliyet benimdir." dedi.

"ÖYLE BİR OLAY YOK"

Rasim Ozan daha sonra bir paylaşım daha yaparak, "Cansu Çamlıbel’in kovdurulması diye bir olay yok. Benim köşe yazımı düzgün okuyun lütfen. Bu haber yanlış. Bahsettiğim 2012-13 dönemi. Konu da köşe yazarlığı. Cansu 2019 Şubat’a kadar Hürriyet’te devam etti. Mevzunun detaylarını köşemde yazacağım." diye yazdı.