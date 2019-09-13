Rasim Ozan Kütahyalı'ya 10 ay hapis cezası

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

10 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kütahyalı'yı "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sanığın kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Kütahyalı'ya iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığında sanık Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

