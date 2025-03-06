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RTÜK'ten Sözcü TV'ye bir ceza daha

RTÜK'ten Sözcü TV'ye bir ceza daha
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RTÜK, Türker Ertürk'ün SZC TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programlarındaki sözleri sebebiyle SZC TV'ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

RTÜK, Türker Ertürk’ün SZC TV'de katıldığı programda kullandığı ifadeler sebebiyle kanala 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Üst Kurul toplantısını bugün yaptı. Toplantıda, SZC TV’de sunuculuğunu Serap Belovacıklı’nın gerçekleştirdiği “Aklın Yolu Programı”na katılan Türker Ertürk’ün konuşmaları değerlendirildi.

ERTÜRK NE DEMİŞTİ?

 Ertürk’ün cezaya konu olan sözleri şöyle aktarıldı:

“Artık mış gibi yaparak mücadele yok. Ne demek bu? Hukuk varmış gibi, demokrasi varmış gibi, özgürlükler varmış gibi yok. Artık bir otoriter rejimle nasıl mücadele edilecekse o konuda mücadele etmek lazım. Bu konuda ders çalışmak lazım. Bir eylemler silsilesi hazırlamak lazım, sivil itaatsizlik de dahil olmak üzere.”

“Bugün hani böyle sert konuşarak,-ne bileyim- sözlerle provoke ederek falan imkân yok. Bir de yani burası artık ne İsveç ne Norveç ne Fransa ne bilmem ne. Otoriter rejimleri... Bir enstrüman var. Ne o: Yaşamı durdurursunuz. Milyonları meydana toplarsınız. Eğer muhalefetin böyle bir liderliği ve gücü varsa hodri meydan!”

Ertürk’ün farklı tarihlerde yapmış olduğu açıklamalarla "halkı sokağa çağırdığı, iktidarın seçimleri kaybetse dahi Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla darbe yapabileceği" imasında bulunduğu ifade edildi. Söz konusu ifadelerin 6112 Kanun’un 8’inci maddesinde yer alan "Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü ihlal ettiği kaydedildi.

SZC TV’ye yüzde 5 idari para cezası ve 5 kez program durdurma müeyyidesi uygulanmasına karar verildi. Toplantıda ayrıca SZC adlı medya kuruluşunun RTÜK’e bildirilen logodan farklı bir logo kullandığı belirtildi.

İzinsiz logo değişikliği sebebiyle medya kuruluşuna idari para cezası uygulandı.

 

Etiketler RTÜK Türker Ertürk szc tv ceza
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