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RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...''

RTÜK'ten yayıncılara çok sert uyarı :''Ahlak ve edep sınırlarını aştı...''
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, müzik kliplerindeki çıplaklık ve şarkılarda yer alan argo ifadeler nedeniyle, TV ve radyo kanallarına uyarıda bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır. Ayrıca müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de milli ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler RTÜK müzik klip çıplaklık argo yayıncı
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