Saraçhane protestoları The Guardian Weekly kapağında

The Guardian Weekly, Saraçhane'deki protestoları "Türk demokrasisinin sonu mu?" başlığıyla kapağına taşıdı.

The Guardian gazetesinin haftalık dergisi olan 'The Guardian Weekly', İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'de yapılan eylemleri kapağına taşındı.

Kapağa "Türk demokrasisinin sonu mu?" sözleri taşınırken, Saraçhane'deki eylemlerin simgelerinden biri olan gaz maskeli semazen fotoğrafı kullanıldı.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un konuyla ilgili yazısı da dergide yer alıyor. Ayrıca Orta Doğu muhabiri Ruth Michaelson'ın İstanbul'daki gözlemleri aktarılıyor.

The Guardian Weekly'nin 3 Nisan'da yayımlanan tanıtım yazısında İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanmasının "Türkiye'de son yılların en büyük hükümet karşıtı protestolarına yol açtığı" kaydedildi.