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Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki'nin yerine gelen isim belli oldu

Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki'nin yerine gelen isim belli oldu
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Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki'nin yerine ''Para Politika'' programını sunacak isim belli oldu.

Sözcü TV'de sabah ekranlara gelen Para Politika'nın sunucusu Ebru Baki, kanaldan ayrıldı.

Bir süredir ekrana çıkmayan ünlü sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız... En kısa zamanda buluşmak dileği ile" ifadelerini kullanmıştı.

EBRU BAKİ HANGİ KANALLA ANLAŞTI?

Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki Tv100'e transfer oldu.

Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık Salı günü 09.30’da TV100 ekranında olacak.

SÖZCÜ TV'DE PARA POLİTİKA'YI KİM SUNACAK?

Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrılmasının ardından Para Politika programını kimin sunacağı merak konusu olmuştu.

Sözcü TV'deki Para Politika programını artık gazeteci Özlem Gürses sunacak.

Gürses, 2 Aralık Pazartesi sabahı ilk yayınına çıktı.

Sözcü TV'den ayrılan Ebru Baki'nin yerine ''Para Politika'' programını sunacak isim belli oldu.

Etiketler sözcü tv Ebru Baki özlem gürses para politika
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