Türkiye'de gazeteci olmanın ''bedeli'' belli oldu

DİSK Basın-İş Mart 2025 Basın Çalışanları Taban Ücret Araştırması’na göre her basın emekçisinden biri 30 bin liranın altında kazanıyor.

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK Basın-İş), 65 farklı medya kuruluşundan 125 basın çalışanıyla taban ücret araştırması yaptı.

Mart 2025 taban ücret araştırmasından öne çıkan bulgular şunlar:

Gazetecilerin sadece yüzde 5’i 2025’te 75 bin 973 lira olarak açıklanan yoksulluk sınırını aşabiliyor.

Her üç basın çalışanından biri 30 bin liradan daha az kazanıyor.

Beş yıl tecrübeli bir basın emekçisi ortalama 33 bin 526 lira gelir elde ediyor.

Aynı işyerinde beş yıldan az çalışanların oranı yüzde 88’ken 10 yıldan fazla çalışanların oranıysa yüzde 6.