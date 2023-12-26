Warner Bros. Discovery ve S Sport Plus kapsamlı bir ortaklık anlaşması imzaladı

25.12 2023 - Dünyanın önde gelen medya ve eğlence şirketi Warner Bros. Discovery ile Türkiye’nin sadece spor içeriği yayınlayan ilk OTT platformu olan S Sport Plus, kapsamlı bir kanal dağıtım anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Warner Bros. Discovery kanalları, Eurosport 1, Eurosport 2, CNN International, TLC, DMAX ve Cartoon Network bugünden itibaren S Sport Plus'ta yer alacak.

S Sport Plus izleyicileri, dünyanın en prestijli spor etkinlikleri arasında yer alan Amerika Açık, Roland Garros ve Avustralya Açık gibi Grand Slam tenis turnuvalarını, Tour de France gibi önemli bisiklet yarışlarını ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nı Eurosport 1 ve 2'den izleyebilecek.

Warner Bros. Discovery'nin en önemli kanalları TLC ve DMAX'in Ağır Yaşamlar, Hayalimdeki Ev, Ya Sev ya Sat, Tarek ile Evini Yenile ve Hurda Avcıları, Altın Peşinde, Tamirat Tadilat, Kırsalda Yaşamak Zor gibi programları da S Sport Plus'ta olacak.

İzleyiciler ayrıca CNN International'ın 24 saat haber yayınlarının ve “Amanpour”, “Quest Means Business” ve “Anderson Cooper 360” gibi en tanınmış programlarının keyfini S Sport Plus'ta çıkaracak.

Anlaşma içeriği bununla da kalmıyor, çocuk kanalı Cartoon Network’ün en popüler yapımları Teen Titans Go, Cesur Prens Ivandoe, Kral Şakir, Sevimli Kahramanlar Hikayeler, Tom ve Jerry küçük izleyiciler ile S Sport Plus’ta bir araya gelecek.

Warner Bros. Discovery Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Birgül Öztürk ortaklık hakkında: "Devamlı olarak Türkiye'deki ayak izimizi genişletmenin yollarını arıyoruz. Bu anlamda, çok sevilen spor, eğlence ve haber içeriklerimizi doğrudan en geniş izleyici kitlesine sunabilmek için S Sport Plus ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzde Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarını da içeren çok heyecan verici bir yıl var ve S Sport Plus izleyicilerinin Warner Bros. Discovery'nin kendilerine sunduğu rakipsiz canlı içeriklerini, istedikleri zaman ve istedikleri yerde izleyebilecek olmalarından mutluluk duyuyoruz” dedi.

S Sport Plus Genel Müdürü Zeynep Acar Haksal ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi “S Sport Plus’ta hem içerik çeşitliliğini hem de yayın izleme deneyimini her gün daha da ileri seviyeye taşıyabilmek için çalışıyoruz. Warner Bros. Discovery kanallarının, üyelerimize sunduğumuz yayın çeşitliliğine çok önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Sporseverler açısından, S Sport Plus’ın geniş yayın yelpazesine ek olarak Eurosport kanallarına da ulaşabilmek, Avustralya Açık, Roland Garros, Tour de France, Amerika Açık ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları gibi önemli organizasyonları da uygulamamız üzerinden izleyebilmek çok anlamlı bir katma değer oluşturacak. CNN International, Cartoon Network, TLC ve DMax ile de üyelerimize sunduğumuz içerik çeşitliliğini artırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”