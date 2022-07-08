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Yerini Esra Ezmeci'ye kaptıran Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu

Yerini Esra Ezmeci'ye kaptıran Fulya Öztürk'ün yeni adresi belli oldu

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Fulya ile Umudun Olsun’ programına geçtiğimiz haftalarda veda eden Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu.

Bir yıl boyunca FOX ekranlarında çok sayıda insana yardım elini uzatan Fulya Öztürk, 3 cinayet soruşturmasının aydınlatılmasında da önemli rol oynamıştı. Ancak kısa sürede gündüz kuşağında önemli bir yer edinen Fulya Öztürk yeniden habere ve sahalara dönme kararı almıştı.

MedyaRadar’ın özel haberine göre ‘Dişi Savaş Ay’ Fulya Öztürk’ün yeni adresi belli oldu.

İstanbul medyasında pek çok kanalla görüştüğü ve teklif aldığı bilinen Fulya Öztürk, CNN Türk ile anlaştı. Başarılı gazeteci, Özel Haberler Şefi olarak yönetici pozisyonuyla göreve başlayacak. Öztürk, CNN TÜRK’te özel içerikler ve özel yayınlar yapacak.

Fox TV'de Fulya Öztürk'ün kararı sonrası Fulya ile Umudun Olsun programından boşalan yayın akışına ise bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan ünlü psikolog Esra Ezmeci, "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programıyla doldurulmuştu.

Etiketler fulya öztürk fulya ile umudun olsun cnn Türk esra ezmeci ile karşı karşıya esra ezmeci
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