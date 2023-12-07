2023'ün dünyanın en değerli otomotiv markası açıklandı

2023 yılına dair Best Global Brands (Dünyanın En Değerli Markaları) araştırmasında dünyadaki en değerli otomotiv markası belli oldu.

Interbrand tarafından her yıl gerçekleştirilen Dünyanın En Değerli Markaları listesi açıklandı. Listede, 100 marka arasında 6’ncı sırada yer alan Toyota, yeniden otomotiv sektörünün lideri oldu.

Toyota, geçen yılki sıralamasını korumayı başarırken yüzde 8 artışla marka değerini geçen yılın da üzerine taşıdı. Şirketin değeri, 59 milyar 757 milyon dolardan 64 milyar 504 milyon dolara yükseldi.

Toyota, 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alıyor.

Bununla birlikte Toyota, 2026 yılına kadar binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bu araçlardan 6 adedi ise özel olarak geliştirilen elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bununla birlikte bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının yüzde 20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

Interbrand tarafından paylaşılan liste içerisinde diğer sektörlerdeki şirketleri de kapsayan sıralamada ilk 5’i ise sırasıyla Apple, Microsoft, Amazon, Google ve Samsung oluşturdu.